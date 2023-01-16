Число погибших в результате ракетной атаки в Днепре выросло до 40 человек

По состоянию на 13:00 понедельника количество погибших в результате ракетного обстрела оккупантами многоэтажного дома в Днепре выросло до 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.



Кроме того, спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек (из них 3 ребенка), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших.



По информации ведомства, местные органы власти организовали временное проживание 43 человек, обратившихся за помощью.



Развернуто 16 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.



Всего, как сообщает МВД, к работам привлечены 544 человека и 75 единиц техники. Также на месте работает около 130 волонтеров и 15 представителей общества Красного Креста.