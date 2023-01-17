Радник Офісу президента України Олексій Арестович вибачився за свій вислів про причини трагедії в Дніпрі.



В ефірі 14 січня Арестович заявив, що російська ракета могла впасти на житловий будинок у Дніпрі після збиття українською ППО. Командування Повітряних сил ЗСУ цю версію спростувало.



«Я сьогодні хочу реально вибачитися, реально вибачитися перед наступними людьми. Перше — родичам та близьким загиблих. І постраждалим. Друге — мешканцям Дніпра, які особисто переживають цю трагедію. Це трагедія для всіх нас, але для Дніпра це особлива трагедія. І котрі чули один вибух і знають, що ракета була одна. І які дуже багато хто особисто сприйняв мої слова. І третє — усім українцям та не українцям, яких мої слова теж зачепили. Я навіть не хочу зараз розбиратися в причинно-наслідкових зв'язках: винен, не винен, обмовився, не обмовився, вставив застереження, не вставив. Я хочу і без того перед травмованими війною людьми попросити вибачення. Реальні вибачення», — сказав він в ефірі «Фейгін Live» у понеділок увечері.



При цьому він додав, що не вибачатиметься перед тими, хто «крутив політтехнології, та ще спільно з російською стороною і продовжують крутити її».



«Наша, вибач, господи, опозиція спільно з росіянами провела операцію проти громадянина України», — вважає Арестович.



Він наголосив, що було використано технологію «хейту та розділу», що є «традиційною українською раною».

Арестович вибачився за свої слова про причини трагедії у Дніпрі перед родичами загиблих, жителями міста та всіма людьми, кого його слова «зачепили».



При цьому він підкреслив, що не вибачатиметься перед тими, «хто крутив політтехнологію, та ще спільно з російською стороною». pic.twitter.com/CtU4M7U9GB — Новини Донбасу (@novostidnua) January 16, 2023

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі.



Станом на 13:00 понеділка кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі зросла до 40 людей. Травмовано 75 осіб. Пошук людей під завлами продовжується.



Повітряне командування ЗСУ заявило, що до будинку потрапила ракета Х-22. Наголошується, що системи ППО, які є у розпорядженні України, не спроможні збити ракету такого типу.