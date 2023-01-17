«ЛНР» збирається віддати вкрадені в ОБСЄ машини російським військовим

Угруповання «ЛНР» передасть вкрадені в ОБСЄ автомобілі російським військовим. Про це заявив бойовик «народної міліції» угруповання «ЛНР» Андрій Марочко.



Броньовані машини використовуватимуться в тому числі при вирішенні бойових завдань на окупованій території Луганської області.



Зазначається, що частина машин вилучена в рамках так званої кримінальної справи за підозрою в «шпигунстві» стосовно співробітників європейської місії.



Минулого тижня «МДБ ЛНР» порушила справу стосовно співробітника ОБСЄ, громадянина Великобританії. Раніше «суд» угруповання засудив жителя окупованої Луганщини Максима Петрова, який працював перекладачем у луганському офісі СММ ОБСЄ, до 13 років позбавлення волі за «держзраду».



16 січня на пункті пропуску біля окупованого Ізварино на Луганщині було помічено автовози, на які були завантажені машини з написом ОБСЄ. Колона рухалася з Росії у бік Луганська. В ОБСЄ заявили, що ні її представників, ні її автомобілів наразі немає на Донбасі.