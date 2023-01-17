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Коньяк и вино с таким же названием: Житель Горловки показал полки супермаркета

17 января 2023, 17:56

Коньяк и вино с таким же названием: Житель Горловки показал полки супермаркета

В оккупированной Горловке. Скриншот В оккупированной Горловке. Скриншот

В оккупированной Горловке Донецкой области в супермаркете несколько рядов отведены под алкоголь, показал в своем видеоблоге местный житель Олег.

Олег продемонстрировал полки алкогольного отдела супермаркета «Молоко» (работает на захваченных мощностях «Амстора»). Там есть пиво, слабоалкогольные напитки, настойки, вермуты, ликеры, вино, а также водка и коньяк.

Для вина отведен целый ряд, цены — разные, в среднем бутылка 0,7 л стоит 300-400 рублей (150-200 гривен по курсу НБУ на 17.01.2023 г.), шампанское — 225 рублей (118 гривен). Есть коньяк «Старый Кахети» и вино (красное полусладкое) с таким же названием. Оно стоит 795 рублей (398 гривен) за бутылку 0,75 л.

Себе горловчанин взял сухое розовое вино «Лирия» в трехлитровом паке за 1653 рублей (гривен).

Напомним, ранее в Горловке, а также в Донецке показали цены на продукты в супермаркете.

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