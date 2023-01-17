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Коньяк і вино з такою самою назвою: Житель Горлівки показав полиці супермаркету

17 січня 2023, 17:56

Коньяк і вино з такою самою назвою: Житель Горлівки показав полиці супермаркету

В окупованій Горлівці. Скріншот В окупованій Горлівці. Скріншот

В окупованій Горлівці Донецької області в супермаркеті кілька рядів відведено під алкоголь, показав у своєму відеоблозі місцевий житель Олег.

Олег продемонстрував полиці алкогольного відділу супермаркету «Молоко» (працює на захоплених потужностях «Амстора»). Там є пиво, слабоалкогольні напої, настоянки, вермути, лікери, вино, а також горілка й коньяк.

Для вина відведено цілий ряд, ціни — різні, у середньому пляшка 0,7 л коштує 300-400 рублів (150-200 гривень за курсом НБУ на 17.01.2023 р.), шампанське — 225 рублів (118 гривень). Є коньяк «Старий Кахеті» та вино (червоне напівсолодке) з такою ж назвою. Воно коштує 795 рублів (398 гривень) за пляшку 0,75 л.

Собі горлівчанин узяв сухе рожеве вино «Лірія» в трилітровому пакунку за 1653 рублів (гривень).

Нагадаємо, раніше в Горлівці, а також в Донецьку показали ціни на продукти в супермаркеті.

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