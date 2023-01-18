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Удар ракетой по дому в Днепре: Без вести пропавшими остаются 17 человек, 12 тел не опознаны

18 января 2023, 13:15

Удар ракетой по дому в Днепре: Без вести пропавшими остаются 17 человек, 12 тел не опознаны

В Днепре по состоянию на 18 января остаются неопознанными 12 тел и фрагментов тел, обнаруженных в руинах многоквартирного дома, разрушенного российской ракетой 14 января. Об этом сообщила советница главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко.

«Спасательная операция завершилась вчера. На текущий момент российская ракета забрала 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За текущие сутки опознали только 3 человек. 17 человек остаются пропавшими без вести — разумеется, они могут быть среди тех, кого еще не опознали», — сказала она в эфире телемарафона.

Бабаченко отметила, что количество раненых выросло до 80 человек — накануне вечером за медицинской помощью обратилась 80-летняя женщина. 25 человек остаются в больницах, из них — трое детей.

«Сиротами, по уточненной информации, остались трое детей — это брат и сестра, которые находятся в больнице. Но у них есть бабушка и дядя, и сейчас они оформляют опеку. И еще одна девочка четырех лет на момент взрыва находилась в гостях у бабушки, и сейчас бабушка оформляет опеку», — рассказала советница главы ОВА.

Ориентировочно в результате российской атаки без жилья остались около 400 человек.

«Из 18 подъездов этого дома четыре уже, скорее всего, непригодны для жизни. Тем не менее это все установят эксперты — начиная с сегодняшнего дня они там работают. Будет экспертиза, и тогда будет понятно, больше или меньше квартир непригодны для жизни», — подчеркнула Бабаченко.

В сам дом, по ее словам, уже возвращают коммуникации, на данный момент большинство подьездов уже со светом и отоплением. «Пока что не могут, к сожалению, вернуть воду, потому что очень сильно повреждены коммуникации, но обещают, что через несколько дней, максимум к началу следующей недели вода уже будет в доме», — добавила советница главы ОВА.

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