Удар ракетою по будинку в Дніпрі: Безвісти зниклими залишаються 17 людей, 12 тіл не опізнані

У Дніпрі станом на 18 січня залишаються неопізнаними 12 тіл та фрагментів тіл, виявлених у руїнах багатоквартирного будинку, зруйнованого російською ракетою 14 січня. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко.



«Рятувальна операція завершилася вчора. На даний момент російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл та фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За поточну добу впізнали лише 3 особи. 17 людей залишаються зниклими безвісти — зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не пізнали», — сказала вона в ефірі телемарафону.



Бабаченко зазначила, що кількість поранених зросла до 80 осіб – напередодні увечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка. 25 людей залишаються у лікарнях, з них – троє дітей.



«Сиротами, за уточненою інформацією, залишилися троє дітей — це брат і сестра, які перебувають у лікарні. Але у них є бабуся і дядько, і зараз вони оформлюють опіку. І ще одна дівчинка чотирьох років на момент вибуху перебувала в гостей у бабусі, і зараз бабуся оформляє опіку», – розповіла радниця голови ОВА. Орієнтовно в результаті російської атаки без житла залишилися близько 400 осіб.



«З 18 під'їздів цього будинку чотири вже, швидше за все, непридатні для життя. Проте це все встановлять експерти— починаючи з сьогоднішнього дня вони там працюють. Буде експертиза, і тоді буде зрозуміло, більше чи менше квартир непридатні для життя», — підкреслила Бабаченко.



У сам будинок, за її словами, вже повертають комунікації, на даний момент більшість під'їздів вже зі світлом і опаленням. «Поки що не можуть, на жаль, повернути воду, тому що дуже сильно пошкоджені комунікації, але обіцяють, що за кілька днів, максимум до початку наступного тижня вода вже буде в будинку», — додала радниця голови ОВА.