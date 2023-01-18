Правительство назначило и.о. министра внутренних дел

Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства. Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами», — пояснил Шмыгаль.



Напомним, глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович погибли утром в авиакатастрофе в Броварах. Вертолет, в котором они летели, упал возле детского сада, после чего возник пожар. На трагедию отреагировали президент Владимир Зеленский и лидеры Евросоюза.



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