Уряд призначив в.о. міністра внутрішніх справ

Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому пущені в дію необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», — пояснив Шмигаль.



Нагадаємо, очільник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович загинули вранці в авіакатастрофі в Броварах. Вертоліт, у якому вони летіли, впав біля дитячого садка, після чого виникла пожежа. На трагедію відреагували президент Володимир Зеленський і лідери Євросоюзу.



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