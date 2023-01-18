Жителя Донецкой области осудили на пять лет за проведение «референдума»

Жителя Мирнограда приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение «референдума» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



«В мае 2014 года мужчина осуществлял общее руководство процессом проведения на территории г. Димитрова (сейчас - Мирнограда) незаконного «общего областного референдума» по созданию фейковой "ДНР"», - говорится в сообщении.



Правоохранители отмечают, что мужчина находился в местном доме культуры и давал указания членам «избирательной комиссии» и лично разрешил гражданину «проголосовать» при отсутствии паспорта.



Суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.