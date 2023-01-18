Жителя Донецької області засудили до п'яти років за проведення «референдуму»

Жителя Мирнограда засудили до п'яти років ув'язнення за проведення «референдуму» у 2014 році. Про це повідомляє прес-служба Донецької облпрокуратури.



«У травні 2014 року чоловік здійснював спільне керівництво процесом проведення на території м. Димитрова (зараз – Мирнограда) незаконного «загального обласного референдуму» щодо створення фейкової "ДНР"», - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці зазначають, що чоловік перебував біля місцевого будинку культури та давав вказівки членам «виборчої комісії» та особисто дозволив громадянину «проголосувати» за відсутності паспорта.



Суд визнав чоловіка винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та назначили наказання у вигляді 5 років позбавлення волі.