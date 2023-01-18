Жители Донецка ищут свои документы на месте здания, разрушенного обстрелом

Жители временно оккупированного Донецка вручную разбирают завалы на месте здания в Калининском районе, которое было разрушено в результате обстрела. Об этом пишут паблики в Telegram 18 января.



В пабликах не уточняют, о каком именно здании идет речь. Предположительно, на видео показано здание, пострадавшее на проспекте Ильича во время обстрела 16 января.



В группировке «ДНР» сообщили о попаданиях снарядов в здание торгового центра на проспекте Ильича, 82 и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилой дом и здание СТО.



При обстреле удар был нанесен и по ликеро-водочному заводу, который располагается через дорогу от разрушенного ТЦ. О том, использовался ли ликеро-водочный завод как склад или месторасположение российских военных, неизвестно.