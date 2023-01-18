Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

В Донецкой области в результате обстрелов ранены двое гражданских

18 января 2023, 08:13

В Донецкой области в результате обстрелов ранены двое гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Гражданские пострадали в Бахмуте и Орловке.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1309 мирных жителей. 2859 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые
Места
Бахмут

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
Главные события в оккупации 17 января
18:33
Рынок «Азовский» в Мариуполе показали в сети
17:56
Коньяк и вино с таким же названием: Житель Горловки показал полки супермаркета
16:27
В «ДНР» заявили о гибели жителя поселка под Волновахой
16:26
В сети показали, как сейчас выглядит меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе
15:59
В группировке «ДНР» нашли «виновных» в обстреле ПТУ Макеевки — ГУР МОУ
15:58
«ДНР» и «ЛНР» опубликовали тарифы на связь после повышения
15:22
«ДНР» показала последствия ночного удара по гостинице в Волновахе
11:58
Правозащитники: Минимум 600 жителей Херсонщины стали жертвами насильственных похищений РФ
10:23
«ЛНР» собирается отдать украденные у ОБСЕ машины российским военным
10:07
«ДНР»: Под завалам зданий в Донецке и Волновахе найдены тела трех человек
23:00
Главные события в оккупации 16 января
22:04
Обстрел Донецка: из-под завалов извлечен погибший мужчина
16:08
В РФ начали раздавать медали «за взятие Соледара»
13:34
Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
все новости
09:19
За сутки ВСУ уничтожили около 100 российских десантников на Луганщине — Гайдай
08:53
В Украине из-за войны РФ погибли по меньшей мере 459 детей
08:42
В Броварах — взрыв, горит детсад: Упал вертолет
08:40
Ночью оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области
08:13
В Донецкой области в результате обстрелов ранены двое гражданских
23:36
Ситуация в Святогорске и Лимане: Что происходит на севере Донецкой области
23:35
Главные события в оккупации 17 января
23:14
Украина получит третью батарею систем ПВО Patriot
22:15
«Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами
21:23
На Бахмутском направлении — тяжелые бои: В ГПСУ опубликовали видео
20:33
До миллиона гривен выплатят владельцам разрушенного жилья в Днепре — мэр
19:58
«Нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать»: Пригожин поговорил с экс-«вагнеровцами»
19:16
Никаких компромиссов: Что обсуждали Залужный и Милли
18:48
На Киевщине четверо детей провалились под лед
18:33
Рынок «Азовский» в Мариуполе показали в сети
все новости
ВИДЕО
Бровары. Фото: «Магнолия ТВ» В Броварах — взрыв, горит детсад: Упал вертолет
18 января, 08:42
Лиман. Скриншот Ситуация в Святогорске и Лимане: Что происходит на севере Донецкой области
17 января, 23:36
Бахмут. Скриншот «Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами
17 января, 22:15

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама