В Донецкой области в результате обстрелов ранены двое гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Гражданские пострадали в Бахмуте и Орловке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1309 мирных жителей. 2859 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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