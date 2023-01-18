Донеччани шукають свої документи на місці будівлі, зруйнованої обстрілом

Мешканці тимчасово окупованого Донецька вручну розбирають завали на місці будівлі у Калінінському районі, яка була зруйнована внаслідок обстрілу. Про це пишуть паблики у Telegram 18 січня.



У пабликах не уточнюють, про яку саме будівлю йдеться. Імовірно, на відео показано будівлю, яка постраждала на проспекті Ілліча під час обстрілу 16 січня.



У угрупуванні «ДНР» повідомили про попадання снарядів у будівлю торговельного центру на проспекті Ілліча, 82 та аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату. Також постраждали житловий будинок та будівля СТО.



При обстрілі удару було завдано і по лікеро-горілчаному заводу, який розташовується через дорогу від зруйнованого ТЦ. Про те, чи використовувався лікеро-горілчаний завод як склад чи місцезнаходження російських військових, невідомо.