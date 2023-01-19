Хозяин «ЧВК Вагнера» заявил о захвате села под Бахмутом. При этом Генштаб ВСУ сообщал об отбитии атаки

Основатель российской «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о захвате села Клещеевка под Бахмутом Донецкой области.



По данным пресс-службы Пригожина, его наемники «полностью взяли под контроль» Клещеевку, что находится на юго-западе от Бахмута. Пригожин добавил, что вокруг Клещеевки еще ведутся «ожесточенные бои».



Клещеевка находится на пути к трассе Константиновка-Бахмут, которую хотят перерезать российские силы, чтобы блокировать город с юго-запада.



В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины в ежедневной утренней сводке писал, что атака на Клещеевку вчера была отбита.

Клещеевка на карте DeepState