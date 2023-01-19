Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки

Засновник російської «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив про захоплення села Кліщіївка під Бахмутом Донецької області.



За даними прес-служби Пригожина, його найманці «повністю взяли під контроль» Кліщіївку, що знаходиться на південному заході від Бахмута. Пригожин додав, що навколо Кліщіївки ще ведуться «запеклі бої».



Кліщіївка знаходиться на шляху до траси Костянтинівка-Бахмут, яку хочуть перерізати російські сили, щоб блокувати місто з південного заходу.



У свою чергу Генштаб Збройних сил України в щоденному ранковому зведенні пише, що атака на Кліщіївку вчора була відбита.

Кліщівка на карті DeepState