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Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, Дания отдаст ВСУ 19 гаубиц Caesar

19 января 2023, 17:58

Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, Дания отдаст ВСУ 19 гаубиц Caesar

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что пакет военном помощи Украине будет включать 600 ракет Brimstone. Также правительство Дании анонсировало передачу 19 самоходных гаубиц Caesar.

«Я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя», - сообщил Уоллес.

Во время встречи с другими министрами обороны на армейской базе Тапа в Эстонии Бен Уоллес очертил ранее объявленный пакет военной поддержки для Украины, который в частности включает предоставление танков Challenger.

«Если президент России Владимир путин рассчитывает на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается. Мы будем планировать на этот год, и на следующий, и на следующий, и на следующий, и на следующий год», - заявил Уоллес.

Отмечается, что правительство Дании решило передать Украине 19 артиллерийских систем Caesar французского производства.

«Это очень большое и значимое пожертвование. Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу гаубиц Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать их для борьбы за свободу Украины», — сказал министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Пакет помощи также будет включает обучение украинских военных.

Напомним, на этой неделе Британия заявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи, в рамках которого и будут переданы танки Challenger 2.

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