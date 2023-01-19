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Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone, Данія віддасть ЗСУ 19 гаубиць Caesar

19 січня 2023, 17:58

Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone, Данія віддасть ЗСУ 19 гаубиць Caesar

Голова Міноборони Британії Бен Воллес повідомив, що пакет військової допомоги Україні включатиме 600 ракет Brimstone. Також уряд Данії анонсував передачу 19 самохідних гаубиць Caesar.

"Я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - повідомив Уоллес.

Під час зустрічі з іншими міністрами оборони на армійській базі Тапа в Естонії Бен Уоллес окреслив раніше оголошений пакет військової підтримки для України, який, зокрема, включає надання танків Challenger.

«Якщо президент Росії Володимир Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється. Ми плануватимемо на цей рік, і наступного, і наступного, і наступного, і наступного року», - заявив Уоллес.

Наголошується, що уряд Данії вирішив передати Україні 19 артилерійських систем Caesar французького виробництва.

«Це дуже велика і значуща пожертва. Ми були в постійному контакті з українцями, зокрема, з приводу гаубиць Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку від датського парламенту, щоб пожертвувати їх для боротьби за свободу України», - сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Пакет допомоги також включатиме навчання українських військових.

Нагадаємо, цього тижня Британія заявила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги, в рамках якого будуть передані танки Challenger 2.

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