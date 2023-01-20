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США объявили о выделении новой партии вооружений, включающей бронетехнику

20 января 2023, 08:43

США объявили о выделении новой партии вооружений, включающей бронетехнику

Президент США Джо Байден санкционировал выделении Украине новой партии вооружений на сумму 2,5 миллиарда долларов, включающей бронетехнику и средства ПВО. Об этом сообщил Пентагон.

Отмечается, что оружие и техника будут поставлены из запасов Пентагона, что является «тридцатым изъятием администрацией Байдена оборудования из запасов министерства обороны для Украины с августа 2021 года».

В новый пакет военной помощи будут входить:

  • 8 ЗРК Avenger;
  • 59 боевых машин пехоты Bradley;
  • 90 бронетранспортеров Stryker;
  • 53 машины с противоминной защитой от засад (MRAP);
  • 350 колесных машин HMMWV;
  • 20 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • около 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • около 11 800 снарядов к 120-мм минометам;
  • боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Кроме этого, «12 машин поддержки боеприпасов; 6 командно-штабных машин; 22 тактические машины для буксировки вооружения; высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ); около 2000 противотанковых ракет; более 3 000 000 патронов к стрелковому оружию; демонтажное оборудование для расчистки препятствий; противопехотные боеприпасы Claymore; приборы ночного видения; запасные части и другое полевое оборудование».

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