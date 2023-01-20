США объявили о выделении новой партии вооружений, включающей бронетехнику

Президент США Джо Байден санкционировал выделении Украине новой партии вооружений на сумму 2,5 миллиарда долларов, включающей бронетехнику и средства ПВО. Об этом сообщил Пентагон.



Отмечается, что оружие и техника будут поставлены из запасов Пентагона, что является «тридцатым изъятием администрацией Байдена оборудования из запасов министерства обороны для Украины с августа 2021 года».

В новый пакет военной помощи будут входить:

8 ЗРК Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 машины с противоминной защитой от засад (MRAP);

350 колесных машин HMMWV;

20 000 155-мм артиллерийских снарядов;

около 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

около 11 800 снарядов к 120-мм минометам;

боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Кроме этого, «12 машин поддержки боеприпасов; 6 командно-штабных машин; 22 тактические машины для буксировки вооружения; высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ); около 2000 противотанковых ракет; более 3 000 000 патронов к стрелковому оружию; демонтажное оборудование для расчистки препятствий; противопехотные боеприпасы Claymore; приборы ночного видения; запасные части и другое полевое оборудование».