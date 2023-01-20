США оголосили про виділення нової партії озброєнь, що включає бронетехніку

Президент США Джо Байден санкціонував виділення Україні нової партії озброєнь на суму 2,5 мільярда доларів, що включає бронетехніку та засоби ППО. Про це повідомив Пентагон.
Зазначається, що зброю та техніку буде поставлено із запасів Пентагону, що є «тридцятим вилученням адміністрацією Байдена обладнання із запасів міністерства оборони для України з серпня 2021 року».
До нового пакету військової допомоги входитимуть:
Крім цього, «12 машин підтримки боєприпасів; 6 командно-штабних машин; 22 тактичні машини для буксирування озброєння; високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (ХАРМ); близько 2000 протитанкових ракет; більше 3 000 000 набоїв до стрільцевої зброї; демонтажне обладнання для розчищення перешкод; протипіхотні боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення; запасні частини та інше польове обладнання».