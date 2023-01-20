От ракетного удара пострадали многоэтажки и детсад в Краматорске

Детский сад в Краматорске, возле которого упала выпущенная российскими силами ракета, расположен в очень плотной жилой застройке. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко с места событий.



«Ракет было как минимум две. Сейчас сообщают, что был и третий удар — выясняем», — рассказала Игнатченко.



По ее словам, одна из ракет упала рядом с детсадом: у здания на детской площадке — огромная воронка.



«Это действующий детсад. До 24 февраля здесь было 325 детей… Здесь рядом пяти- и девятиэтажные дома, и они также повреждены: вылетели окна, кое-где вылетели двери. Сейчас уже коммунальные службы наводят порядок, убирают битое стекло», — уточнила Игнатченко.



Она добавила, что о пострадавших пока что информации нет.



Кроме того, пресс-секретарь напомнила, что сейчас на территории Донецкой области школы и детсады не работают: дети учатся дистанционно из-за опасной ситуации.



Ранее сообщалось, что в Краматорске прогремели взрывы. По городу был нанесен ракетный удар: его последствия показали в ОВА.