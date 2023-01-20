Від ракетного удару постраждали багатоповерхівки та дитсадок у Краматорську

Дитячий садок у Краматорську, біля якого впала випущена російськими силами ракета, розташований у дуже щільній житловій забудові. Про це в ефірі телемарафону розповіла прессекретарка Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко з місця подій.



«Ракет було як мінімум дві. Зараз повідомляють, що був і третій удар — з'ясовуємо», — розповіла Ігнатченко.



За її словами, одна з ракет упала поруч із дитсадком: біля будівлі на дитячому майданчику — величезна воронка.



«Це дитсадок, що діє. До 24 лютого тут було 325 дітей... Тут поруч п'яти- і дев'ятиповерхові будинки, і вони також пошкоджені: вилетіли вікна, подекуди вилетіли двері. Зараз уже комунальні служби наводять лад, прибирають бите скло», — уточнила Ігнатченко.



Вона додала, що про постраждалих поки що інформації немає.



Крім того, прессекретарка нагадала, що наразі на території Донецької області школи та дитсадки не працюють: діти навчаються дистанційно через небезпечну ситуацію.



Раніше повідомлялося, що в Краматорську прогриміли вибухи. По місту було завдано ракетного удару: його наслідки показали в ОВА.