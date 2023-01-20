Удар по Краматорску: Ракета упала возле детсада

Краматорск. Фото: ОВА

В Донецкой области российские силы продолжают вести обстрелы. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаем», — проинформировал глава области.



Также он опубликовал фото из Краматорска:

Кроме того, глава Донетчины сообщил о ситуации на четырех направлениях.



На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка Угледарской громады и Веселое Комарской громады.



На Донецком направлении в течение суток фиксировались обстрелы Кураховской громады: в Курахово поврежден дом, также были «прилеты» по Горняку и близлежащим селам. На утро два массированных артобстрела пережила Авдеевка.



На Горловском направлении один человек погиб в Бахмуте, один человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. Ночью пострадал Часов Яр: повреждены четыре дома и детсад. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: под огнем Раздоловка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка и окрестности Соледара.



На Лисичанском направлении два человека погибли в Дробышево. Также в громаде четыре дома повреждены в Закотном, обстреляны Лиман, Торское и Заречное.



Ранее сообщалось, что в Краматорске прогремели взрывы.



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