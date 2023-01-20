В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы

В Краматорске Донецкой области прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Также о взрывах пишут в местных группах в соцсетях. Пользователи предполагают, что Россия нанесла ракетный удар.



Отмечается, что в районе Ивановки от взрыва посыпалась штукатурка



Над одним из районов города поднимается густой дым.



Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

Тем времемнем в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях ообъявлена воздушная тревога.

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