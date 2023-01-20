В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы

В Краматорске Донецкой области прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Также о взрывах пишут в местных группах в соцсетях. Пользователи предполагают, что Россия нанесла ракетный удар.
Отмечается, что в районе Ивановки от взрыва посыпалась штукатурка
Над одним из районов города поднимается густой дым.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.
Тем времемнем в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях ообъявлена воздушная тревога.
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