Ранена российская журналистка, которая отправилась в Донецкую область с боевиками «Вагнера»

Российская журналистка ранена в Донецкой области на железнодорожном вокзале Соль в районе Бахмута. В пресс-службе частной военной компании «Вагнера» рассказали, что пострадала Анастасия Елсукова.



Журналистка получила ранение при минометном обстреле, находясь там вместе с группой охранения ЧВК «Вагнер». Она получила осколочные ранения левого колена. Ее прооперировали во фронтовом госпитале ЧВК. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, добавили в ЧВК.



Журналистку уже отправили в РФ.



Согласно информации из открытых данных, Елсукова сотрудничает с изданием Readovka, которое придерживается прокремлевской риторики, освещая события в Украине.