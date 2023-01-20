Поранено російську журналістку, яка вирушила до Донецької області з бойовиками «Вагнера»

Російську журналістку поранено в Донецькій області на залізничному вокзалі Сіль. У прес-службі приватної військової компанії «Вагнер» розповіли, що постраждала Анастасія Єлсукова.



Журналістка отримала поранення під час мінометного обстрілу, перебуваючи там разом із групою охорони ПВК «Вагнер». Вона отримала осколкові поранення лівого коліна. Її прооперували у фронтовому шпиталі ПВК. Наразі її життю нічого не загрожує, додали у ПВК.



Журналістку вже відправили до РФ.



За інформацією з відкритих даних, Єлсукова співпрацює з виданням Readovka, яке дотримується прокремлівської риторики, висвітлюючи події в Україні.