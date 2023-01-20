Зеленский и Эрдоган, обсуждая зерновую сделку, заговорили об открытии дополнительных портов

Президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают за продление экспортного зернового соглашения и допускают его расширение на другие порты Украины. Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора глав двух государств.



«Лидеры отметили необходимость продления экспортного зернового соглашения и отметили возможность его расширения на другие порты Украины. Главы государств также поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine», - сообщает пресс-служба президента Украины.



Согласно сообщению, президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре.



Также была затронута тема возвращения в Украину политических заключенных Кремля, гражданских заложников, военнопленных и детей, депортированных из Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на посредническую роль Турции в решении этого вопроса.



Президенты подробно обсудили необходимые дипломатические усилия по реализации формулы мира.