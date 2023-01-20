Зеленський та Ердоган, обговорюючи зернову угоду, заговорили про відкриття додаткових портів

Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступають за продовження експортної зернової угоди та допускають її розширення на інші порти України. Як повідомляється на офіційному сайті президента України, про це йшлося під час телефонної розмови глав двох держав.



«Лідери наголосили на необхідності продовження експортної зернової угоди та наголосили на можливості її розширення на інші порти України. Глави держав також підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine», – повідомляє прес-служба президента України.



Згідно з повідомленням, президент України подякував турецькому колегі за організацію зустрічі омбудсменів України, Туреччини та Росії в Анкарі. Також було порушено тему повернення в Україну політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників, військовополонених та дітей, депортованих з України.



Зеленський наголосив, що Україна розраховує на посередницьку роль Туреччини у вирішенні цього питання. Президенти докладно обговорили необхідні дипломатичні зусилля щодо реалізації формули миру.