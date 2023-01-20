Зеленский о «Рамштайне»: Решены вопросы бронетехники для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 20 января прокомментировал итоги заседания в формате «Рамштайн», которое прошло в Германии.



Зеленский заявил, что встреча участников контактной группы по предоставлению Украине военной помощи укрепит украинскую устойчивость.



«Сегодня день "Рамштайна" и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит наш дипломатический марафон … В целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении: они будут поддерживать Украину сколько это необходимо для нашей победы», – заявил Зеленский в видеообращении.



Так, по словам президента, удалось существенно усилить украинский «артиллерийский кулак» пушками и снарядами, есть также хорошие результаты относительно бронетехники. В частности, арсенал пополнился несколькими сотнями боевых машин.



Кроме того, отметил Зеленский, достигнуты значительные результаты по ракетам для РСЗО.



В то же время, по его словам, Украине еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно Украина делает «сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято».



Он поблагодарил всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях.





Как сообщалось, во время встречи не было принято решение о поставках Украине танков.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Рамштайне призвал партнеров Украины «действовать быстро» и предоставить танки.