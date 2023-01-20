Зеленський про «Рамштайн»: Вирішено питання бронетехніки для України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 20 січня прокоментував підсумки засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося у Німеччині.



Зеленський заявив, що зустріч учасників контактної групи щодо надання Україні військової допомоги зміцнить українську стійкість.



«Сьогодні день „Рамштайну” та оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон… Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній „Рамштайн” зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму відношенні: вони підтримуватимуть Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги», – заявив Зеленський у відеозверненні.



Так, за словами президента, вдалося суттєво посилити український «артилерійський кулак» гарматами та снарядами, є також добрі результати щодо бронетехніки. Зокрема, арсенал поповнився кількома сотнями бойових машин.



Крім того, зазначив Зеленський, досягнуто значних результатів щодо ракет для РСЗВ.



Водночас, за його словами, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щодня Україна робить «сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене».



Він подякував усім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях.

Як повідомлялося, під час зустрічі не було ухвалено рішення про постачання Україні танків.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко і надати танки.