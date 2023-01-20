Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Зеленський про «Рамштайн»: Вирішено питання бронетехніки для України

20 січня 2023, 22:14

Зеленський про «Рамштайн»: Вирішено питання бронетехніки для України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 20 січня прокоментував підсумки засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося у Німеччині.

Зеленський заявив, що зустріч учасників контактної групи щодо надання Україні військової допомоги зміцнить українську стійкість.

«Сьогодні день „Рамштайну” та оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон… Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній „Рамштайн” зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму відношенні: вони підтримуватимуть Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги», – заявив Зеленський у відеозверненні.

Так, за словами президента, вдалося суттєво посилити український «артилерійський кулак» гарматами та снарядами, є також добрі результати щодо бронетехніки. Зокрема, арсенал поповнився кількома сотнями бойових машин.

Крім того, зазначив Зеленський, досягнуто значних результатів щодо ракет для РСЗВ.

Водночас, за його словами, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щодня Україна робить «сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене».

Він подякував усім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях.

Як повідомлялося, під час зустрічі не було ухвалено рішення про постачання Україні танків.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко і надати танки.

Ще за темою

Події
Рамштайн

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:56
Головні події в окупації 20 січня
19:14
Поранено російську журналістку, яка вирушила до Донецької області з бойовиками «Вагнера»
10:59
Окупанти змінили тактику переміщення техніки у районі Маріуполя
09:08
В ОБСЄ хочуть пояснень від РФ щодо вкрадених автомобілів
08:42
«ДНР» заявила про загибель двох цивільних у Волновасі
23:43
Головні події в окупації 19 січня
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
11:48
Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки
11:03
«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів
10:00
Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста
09:59
«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів
09:51
«ЛНР»: У Золотому-4 чоловік підірвався на міні
Всі новини
23:56
Головні події в окупації 20 січня
23:04
Засідання у Рамштайні: Яку зброю отримає Україна ►
22:14
Зеленський про «Рамштайн»: Вирішено питання бронетехніки для України
22:00
Зеленський та Ердоган, обговорюючи зернову угоду, заговорили про відкриття додаткових портів
21:15
Білий дім запровадить нові санкції проти найманців «Вагнера»
19:34
Під Бахмутом загинув громадянин Танзанії, який воював у складі ПВК «Вагнера»
19:14
Поранено російську журналістку, яка вирушила до Донецької області з бойовиками «Вагнера»
19:03
«Укрзалізниця» призначила два приміські поїзди до Краматорська та Слов'янська
18:27
Ердоган у розмові із Зеленським знову підтвердив, що готовий стати посередником між Україною та Росією
17:53
Німецька розвідка стурбована втратами України в боях за Бахмут — Spiegel
17:24
ПВК «Вагнера» фінансує діяльність в Україні за рахунок копальні в ЦАР — Politico
16:42
Армія РФ обстріляла два населені пункти Херсонщини, поранено дитину
16:39
Мінреінтеграції виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій
16:18
Прикордонники показали, як на східному фронті розбили групу окупантів
15:56
Опубліковано супутниковий знімок східних околиць Бахмута
Всі новини
ВІДЕО
Засідання у Рамштайні: Яку зброю отримає Україна ► Засідання у Рамштайні: Яку зброю отримає Україна ►
20 січня, 23:04
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ► «Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
19 січня, 18:30
Момент обстрела Бахмута. Скриншот: Al Jazeera Удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Бахмуті зафіксувала камера
19 січня, 08:46

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама