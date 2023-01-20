Зеленский в Рамштайне призвал партнеров Украины «действовать быстро» и дать танки

Президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, призвал партнеров «действовать быстро». Также он просит предоставить танки украинским войскам.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам главы государства, конфликт заключается в том, «в каком мире мы будем жить» и что «Кремль должен проиграть».
«Вы сильные люди могущественных стран», — сказал Зеленский аудитории. «Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить русское зло всякой силы. В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор. В ваших силах одержать победу», — подчеркнул он.
Также Зеленский добавил, что время и затягивание войны помогает России: «Время остается оружием России. Мы должны ускориться».
Он поблагодарил участников встречи за оказанную помощь, но добавил, что Украина ждет танки.
«Сотни благодарностей — это не сотни танков. Все мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо орудий, которые нужны против российской артиллерии, или вместо тех зенитных ракет, которые нужны для защиты людей от российских ударов», — резюмировал Зеленский.
Зеленский заявил, что в силах участников коалиции партнеров Украины «сделать танковый «Рамштайн».
«Не торговаться о том или ином количестве танков , а начать принципиальные поставки, которые остановят российское зло», — добавил президент.
«И мы также рассчитываем, что ваши следующие встречи войдут в историю как "Раммштайн F-16 и ракет дальнего радиуса действия". Это в ваших силах — гарантировать такую артиллерию и такое ПВО, которые разобьют террор», — подчеркнул Зеленский.
Он также сказал: «Я обращаюсь к вам не как к завскладами, а как к министрам обороны. Обороны всего, что делает наш с вами мир свободным. Я обращаюсь к вам как к тем, кто служит ценностям свободы. И кто помнит, о каком мире мечтали ваши родители».
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Сегодня на американской авиабазе Рамштайн в Германии проходит восьмое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В заседании участуют главы оборонных ведомств около 50 стран.