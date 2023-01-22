ВСУ отбили атаки возле 10 населенных пунктов Донбасса — Генштаб

Силы обороны Украины 21 января отбили атаки российских войск в районах 10 населенных пунктов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«Подразделения Сил обороны отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области», — сказано в сообщении.



Отмечается, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях обороняются.



Противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и «дронов-камикадзе» остается по всей Украине.



На Купянском направлении обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.



На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.



На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции украниских войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.



На Авдеевском направлении под огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.



На Новопавловском направлении противник обстрелял Богоявленку и Никольское Донецкой области.



На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности — Временка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленый Гай и Новоселка на Запорожье.



На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Береговое и Херсон.



На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. От минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич — Сумской, а также Ветеринарное, Стрелечья, Пыльное, Старица, Волчанск, Новомлинск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.



Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов.