ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів Донбасу — Генштаб

Сили оборони України 21 січня відбили атаки російських військ у районах 10 населених пунктів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



«Підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямі, збільшують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках обороняються.



Противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування та «дронів-камікадзе» залишається по всій Україні.



На Куп'янському напрямку обстрілу зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.



На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.



На Бахмутському напрямку вогневу поразку зазнали позиції українських військ у районах понад 15 населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.



На Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.



На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Богоявленку та Микільське Донецької області.



На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема — Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.



На Херсонщині окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Від мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич – Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 за позиціями зенітно-ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження окупантів.