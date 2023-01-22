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Освобождение Кременной откроет путь на Северодонецк — Гайдай

22 января 2023, 12:47

Освобождение Кременной откроет путь на Северодонецк — Гайдай

Путь на Рубежное и Северодонецк Луганской области откроется для ВСУ после освобождения Кременной. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай предположил, что россияне начнут убегать из Северодонецка, когда ВСУ освободят Кременную.

«Мы видели, как они бежали из Херсона и Лимана. Северодонецк — это небольшой город, 4 на 4 км, такой квадратик, который находится на ровном месте. Но когда уже подходят войска со стороны Рубежного, то он оказывается в полуокружении. И я уверен, оккупанты в таком случае покинут город», — заявил он.

«Очень жестокие бои продолжаются в Луганские области. Трудная, но абсолютно контролируемая ВСУ ситуация. Все понятно как из Донецкого направления, в районе Белогоровки, так и по Сватовско-Кременскому направлению», рассказал Гайдай.

По словам Гайдая, там «трудно продвигаться вперед», потому что оккупанты подтянули огромные резервы и «все тщательно заминировали».

«Но успех все равно на стороне сил обороны Украины... Шаг за шагом, метр за метром Луганская область будет деоккупирована», — заявил глава администрации.

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