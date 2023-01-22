Звільнення Кремінної відкриє шлях до Сєвєродонецька — Гайдай

Шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк Луганської області відкриється для ЗСУ після звільнення Кремінної. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай припустив, що росіяни почнуть тікати з Сєвєродонецька, коли ЗСУ звільнять Кремінну.

«Ми бачили, як вони втекли з Херсона та Лимана. Сєвєродонецьк — це невелике місто, 4 на 4 км, такий квадратик, який знаходиться на рівному місці. Але коли вже підходять війська з боку Рубіжного, то він опиняється у півокруженні. І я впевнений, що окупанти в такому разі покинуть місто», — заявив він.

«Дуже жорстокі бої тривають у Луганські області. Важка, але абсолютно контрольована ЗСУ ситуація. Все зрозуміло як з Донецького напрямку, в районі Білогорівки, так і Сватівсько-Кременського напрямку», — розповів Гайдай.

За словами Гайдая, там «важко просуватися вперед», тому що окупанти підтягнули величезні резерви і «все ретельно замінували».

«Але успіх все одно на боці сил оборони України... Крок за кроком, метр за метром Луганська область буде деокупована», — заявив глава адміністрації.