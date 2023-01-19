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Ищут дезертиров — Гайдай о закрытии Северодонецка россиянами

19 января 2023, 17:45

Ищут дезертиров — Гайдай о закрытии Северодонецка россиянами

Вслед за Рубежным и Лисичанском российские войска закрывают въезд и выезд в Северодонецк. Об этом рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона 19 января.

По его словам, в закрытых городах Луганской области российские военные ищут своих дезертиров.

Гайдай также рассказал о том, как оккупационные власти ремонтируют дома и справляются с предоставлением коммунальных услуг в захваченных городах.

«‎Окна не по размеру и вода по колено: в Северодонецке оккупанты включили отопление в одном из домов и девятиэтажку полностью затопило»‎, — объяснил глава Луганской ОВА.

Говоря о происходящем в области, чиновник отметил, что ситуация на линии огня на Луганщине контролируется Вооруженными силами Украины. Атаки оккупантов отражаются, продолжаются тяжелые бои.

Гайдай отметил, что резервы, которые армия РФ стягивает на Луганское направление, им не помогают.

«Успех за ВСУ. Поэтому россияне традиционно срывают зло из-за поражений на мирном населении: деоккупированные деревни обстреливаются почти круглосуточно. Все чаще имеем раненых‎»‎, — подытожил глава Луганской ОВА.

На оккупированной части Луганщины партизаны взорвали ж/д полотно, по которому российские силы перевозили технику и личный состав. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

В последнее время у оккупантов регулярно происходят взрывы в казармах, на складах с боеприпасами. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

Украинские военные выходили на трассу Р-66, соединяющую Сватово и Кременную в Луганской области, сохраняют огневой контроль над этой дорогой.

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