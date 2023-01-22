Россия готовится к новому наступлению — Данилов

Россия готовится к наступлению, а первым признаком этого является реализация активных информационных мероприятий. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в колонке на УП.



«Перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта», — пояснил он.



Данилов рассказал, что российская тактика неизменна, поэтому если они начинают рассказывать о бесчисленном количестве суперобученных и до зубов вооруженных российских мобилизованных, их сверхсовременной военной технике или о последнем поколении ракет — это все указывает на активизацию российской пропаганды. Оккупанты распространяют ее через разные анонимные каналы и своих агентов влияния.



«Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы должны с вами это помнить. Тот, кто двигается, с повернутой назад головой, обязательно ударится о ствол современности», — подчеркнул секретарь СНБО.