Росія готується до нового наступу — Данилов

Росія готується до наступу, першою ознакою цього є реалізація активних інформаційних заходів. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данилов у колонці на УП.



«Перед тим, як починають стріляти танки, у хід ідуть отруйні інформаційні гази, що складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту», — пояснив він.



Данилов розповів, що російська тактика незмінна, тому якщо вони починають розповідати про незліченну кількість супернавчених і до зубів озброєних російських мобілізованих, їхню надсучасну військову техніку або про останнє покоління ракет — це все вказує на активізацію російської пропаганди. Окупанти поширюють її через різні анонімні канали та своїх агентів впливу.



«Нас хочуть залякати, бо перемогти на полі бою вони не спроможні. Ми маємо з вами це пам'ятати. Той, хто рухається, з поверненою назад головою, обов'язково вдариться об стовбур сучасності», — наголосив секретар РНБО.