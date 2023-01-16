Готовится к «крайнему рывку» — Данилов о российской армии

Россия готовится сделать «крайний рывок» в войне против Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.
По его словам, Россия готовится к «крайнему рывку», именно с этим связаны все процессы, затрагивающие изменения в военном руководстве РФ.
«Использовали «Вагнера», кадыровцев, идет на смену российская армия», — сказал Данилов.
Секретарь СНБО Украины добавил, что в России «последний звонок» — больше не будет на кого менять и списывать поражения российских оккупационных войск в Украине. Это может произойти как 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, так и в марте.
Также Данилов подчеркнул, что мобилизация в РФ не прекращалась, и это вызов для Украины — необходимо приготовиться к попытке их наступления.
12 января Алексей Данилов говорил в эфире телемарафона о том, что Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк. Ранее в интервью «Голосу Америки» секретарь СНБО рассказал, что следующие два-три месяца войны, которую развязала России против Украины, могут стать решающими.