Готовится к «крайнему рывку» — Данилов о российской армии

Россия готовится сделать «‎крайний рывок» в войне против Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.



По его словам, Россия готовится к «крайнему рывку», именно с этим связаны все процессы, затрагивающие изменения в военном руководстве РФ.



«Использовали «Вагнера», кадыровцев, идет на смену российская армия‎»‎, — сказал Данилов.



Секретарь СНБО Украины добавил, что в России «последний звонок» — больше не будет на кого менять и списывать поражения российских оккупационных войск в Украине. Это может произойти как 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, так и в марте.



Также Данилов подчеркнул, что мобилизация в РФ не прекращалась, и это вызов для Украины — необходимо приготовиться к попытке их наступления.

12 января Алексей Данилов говорил в эфире телемарафона о том, что Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк. Ранее в интервью «‎Голосу Америки‎» секретарь СНБО рассказал, что следующие два-три месяца войны, которую развязала России против Украины, могут стать решающими.