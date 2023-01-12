Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, заявил Данилов

Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России», — сказал он.



По словам Данилова, в Кремле уже готовятся «к определенным событиям», поскольку «любят даты».



«24 февраля будет один из периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов», — отметил секретарь СНБО.



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