Макрон «не исключает» поставки танков Leclerc Украине, но назвал условия

Президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок танков Leclerc Украине, заявил, что «ничто не исключено».



«Что касается Leclerc, я попросил министра вооруженных сил поработать над этим.Ничто не исключено, и это действительно приветствуется коллективно», — заявил президент Франции во время пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает BFMTV.



При этом он уточнил, что решение будет приниматься по трем критериям. Во-первых, это не должно «привести к эскалации», во-вторых, если «это может оказать реальную и эффективную поддержку» Украине, и в-третьих, что это не ослабит обороноспособность Франции.



В свою очередь у Шольца спросили о возможности предоставления Украине танков Leopard.



«То, как мы действовали в прошлом, всегда тесно согласовывается с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией», — ответил немецкий канцлер.