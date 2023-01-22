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Макрон «не виключає» постачання танків Leclerc в Україну, але назвав умови

22 січня 2023, 21:08

Макрон «не виключає» постачання танків Leclerc в Україну, але назвав умови

Президент Франції Емманюель Макрон, відповідаючи на питання про можливість постачання танків Leclerc Україні, заявив, що «ніщо не виключено».

«Що стосується Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключено, і це справді вітається колективно», — заявив президент Франції під час прес-конференції разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає BFMTV.

При цьому він уточнив, що рішення ухвалюватиметься за трьома критеріями. По-перше, це не повинно «привести до ескалації», по-друге, якщо «це може надати реальну та ефективну підтримку» Україні, і по-третє, це не послабить обороноздатність Франції.

У свою чергу у Шольца запитали про можливість надання Україні танків Leopard.

«Те, як ми діяли у минулому, завжди тісно узгоджується з нашими друзями та союзниками, і ми продовжуватимемо діяти відповідно до конкретної ситуації», — відповів німецький канцлер.

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