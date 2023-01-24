Заместитель Резникова подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ. Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал его просьбу. Заявление обнародовано на сайте Министерства обороны Украины.



Как говорится в заявлении, Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».



«Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла», - отмечается на сайте министерства.

В субботу издание ZN.ua выпустило расследование, в котором утверждается, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах.



22 января в Минобороны опубликовали заявление, в котором назвали манипулятивной информацию о закупке продовольствия по завышенным ценам и сообщили о проведении проверки.



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.