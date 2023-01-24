Заступник Резнікова подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ

Заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ. Міністр оборони України Олексій Рєзніков підтримав його прохання. Заява оприлюднена на сайті Міністерства оборони України.



Як йдеться у заяві, В'ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб «не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних із закупівлею послуг харчування».



«Незважаючи на те, що озвучені звинувачення необґрунтовані та безпідставні, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є гідним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони вищі за будь-які кабінети чи крісла», - зазначається на сайті міністерства.

У суботу видання ZN.ua випустило розслідування, в якому стверджується, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах.



22 січня в Міноборони опублікували заяву, в якій назвали маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, повідомили про проведення перевірки.



В НАБУ повідомили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливі зловживання Міноборони під час купівлі продуктів для військових. Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень.