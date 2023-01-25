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Войска РФ атаковали Херсонскую область 52 раза за сутки

25 января 2023, 09:51

Войска РФ атаковали Херсонскую область 52 раза за сутки

Армия РФ за минувшие сутки била по Херсонской области ракетами, артиллерией, РСЗО, минометами, танками и авиацией. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

По информации администрации, российские захватчики 52 раза обстреляли территорию Херсонщины. Херсон армия РФ обстреляла 12 раз. Снаряды оккупантов ударили по местному роддому, школе, поликлинике, морпорту и жилым домам.

«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 6 человек получили ранения разной степени тяжести», - рассказали в администрации.

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