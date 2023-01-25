Війська РФ атакували Херсонську область 52 рази на добу

Армія РФ за минулу добу била по Херсонській області ракетами, артилерією, РСЗВ, мінометами, танками та авіацією. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

За інформацією адміністрації, російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Херсон армія РФ обстріляла 12 разів. Снаряди окупантів ударили по місцевому пологовому будинку, школі, поліклініці, морпорту та житловим будинкам.

«Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 6 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості», - розповіли в адміністрації.

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