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Зеленский ввел в действие ужесточенные санкции против Новинского и крымских церковников

25 января 2023, 11:28

Зеленский ввел в действие ужесточенные санкции против Новинского и крымских церковников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ужесточенные санкции СНБО против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ и УПЦ МП. В целом в списке десять человек. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.

В самом решении СНБО говорится, что по представлению СБУ внесены изменения в санкции, примененные против перечисленных десяти человек в декабре. Ограничения ввели сроком на пять лет.

В частности, расширенные ограничения введены против экс-нардепа, бизнесмена, клирика Украинской православной церкви Вадима Новинского, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Петра Лебедя).

Также ужесточение ограничений коснулись крымских священников. Это:

  • Ростислав Швец — так называемый «митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ»;
  • Константин Чернышев — так называемый «епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ»;
  • Александр Овсянников — так называемый «епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией»;
  • Вячеслав Опанасенко — так называемый «Коктебельский епископ РПЦ, викарий Феодосийской епархии»;
  • Владимир Удовенко — управляющий епархией Феодосии УПЦ, митрополит Платон.

Отметим, что Удовенко является уроженцем Успенки, что на Луганщине. В списке есть также Александр Таранов, так называемый архиепископ «Ровеньковский и Свердловский РПЦ», он тоже родился в Луганской области. Также под санкции попал уроженец Шахтерска Донецкой области Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви.

Еще один человек в перечне — Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ.

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Ранее сообщалось, что СНБО 1 декабря ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Также санкции коснулись еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий. 2 декабря Зеленский ввел решение в действие.

Также сообщалось, что Новинский вышел из бенефициаров Smart Holding, передав свои активы в траст — до введения Украиной санкций. 

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