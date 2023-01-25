Зеленский ввел в действие ужесточенные санкции против Новинского и крымских церковников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ужесточенные санкции СНБО против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ и УПЦ МП. В целом в списке десять человек. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.



«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.



В самом решении СНБО говорится, что по представлению СБУ внесены изменения в санкции, примененные против перечисленных десяти человек в декабре. Ограничения ввели сроком на пять лет.



В частности, расширенные ограничения введены против экс-нардепа, бизнесмена, клирика Украинской православной церкви Вадима Новинского, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Петра Лебедя).



Также ужесточение ограничений коснулись крымских священников. Это:

Ростислав Швец — так называемый «митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ»;

Константин Чернышев — так называемый «епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ»;

Александр Овсянников — так называемый «епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией»;

Вячеслав Опанасенко — так называемый «Коктебельский епископ РПЦ, викарий Феодосийской епархии»;

Владимир Удовенко — управляющий епархией Феодосии УПЦ, митрополит Платон.

Отметим, что Удовенко является уроженцем Успенки, что на Луганщине. В списке есть также Александр Таранов, так называемый архиепископ «Ровеньковский и Свердловский РПЦ», он тоже родился в Луганской области. Также под санкции попал уроженец Шахтерска Донецкой области Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви.



Еще один человек в перечне — Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ.

Ранее сообщалось, что СНБО 1 декабря ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Также санкции коснулись еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий. 2 декабря Зеленский ввел решение в действие.



Также сообщалось, что Новинский вышел из бенефициаров Smart Holding, передав свои активы в траст — до введения Украиной санкций.