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Зеленський ввів у дію посилені санкції проти Новинського та кримських церковників

25 січня 2023, 11:28

Зеленський ввів у дію посилені санкції проти Новинського та кримських церковників

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію посилені санкції РНБО проти Вадима Новинського, митрополита Павла та низки представників Російської православної церкви. Загалом в переліку десять осіб. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — ідеться в документі.

У самому рішенні РНБО йдеться, що за поданням СБУ внесено зміни до санкцій, застосованих проти перелічених десяти осіб у грудні. Обмеження ввели строком на п'ять років.

Зокрема, розширені обмеження введено проти екснардепа, бізнесмена, клірика Української православної церкви Вадима Новинського, митрополита Вишгородського та Чорнобильського Павла (Петра Лебедя).

Також посилення обмежень торкнулися кримських священників. Це:

  • Ростислав Швець — так званий «митрополит Сімферопольський і Кримський РПЦ»;
  • Костянтин Чернишов — так званий «єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії РПЦ»;
  • Олександр Овсянніков — так званий «єпископ Джанкойський і Роздольський РПЦ, керуючий Джанкойською єпархією»;
  • В'ячеслав Опанасенко — так званий «Коктебельський єпископ РПЦ, вікарій Феодосійської єпархії»;
  • Володимир Удовенко — керуючий єпархією Феодосії УПЦ, митрополит Платон.

Зазначимо, що Удовенко є уродженцем Успенки, що на Луганщині. У списку є ще Олександр Таранов, так званий архієпископ «Ровеньківський і Свердловський РПЦ», він теж народився в Луганській області. Також під санкції потрапив уродженець Шахтарська Донецької області Олег Іванов, митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви.

Ще одна людина в переліку — Олексій Масленніков, єпископ Роменський і Буринський УПЦ.

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Раніше повідомлялося, що РНБО 1 грудня запровадила санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Також санкції торкнулися ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно з окупованих Росією територій. 2 грудня Зеленський ввів рішення в дію.

Також повідомлялося, що Новинський вийшов із бенефіціарів Smart Holding, передавши свої активи в траст — до введення Україною санкцій.

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