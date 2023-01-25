Продукти для Міноборони України закуповуються суттєво дорожче, ніж такі ж для ДПСУ — ЗМІ

Міноборони України купує продукти для харчування армії за цінами, які значно вищі за закупівельні ціни, за якими ідентичні продукти набуває Державна прикордонна служба України. Розслідування опублікував журналіст Юрій Ніколов.



На основі звітності двох відомств журналіст провів аналіз та з'ясував, що курячі стегенця МО закуповують по 120 грн/кг, а ДПСУ по 51-78 грн/кг; картопля для МО коштує 22 грн/кг та 6,90 для ДПСУ; капусту закуповує Міноборони за 30 грн/кг, а ДПСУ за 9,93-17,00 грн.

Також відмінність у цінах є і на інші продукти:

буряк: 25 грн/кг у МО та 6,00-13,50 у ДПСУ;

цибуля: 42 грн/кг у МО та 17,00-26,00 у ДПСУ;

гречка: 83 грн/кг у МО та 53,10-56,20 у ДПСУ;

олія: 109 грн/кг у МО та 58,69 у ДПСУ.

Яйця: 17 грн/шт у МО та 5,10-6,60 грн/шт у ДПСУ.

«Ці хлопці воюють у сусідніх окопах, і впевнений, що їдять вони однаково. Але закупівельні ціни виявились різними. При цьому всі ціни прикордонників у півтора рази менші від магазинних. Бо в оптових військових поставках немає магазинних націнок. Нема маркетингових виплат за поличку. І там так само у ціну товару зашита вартість доставки з продуктової бази до військового складу, як і при доставці з продуктової бази до магазину. І так само торгові мережі працюють з постачальниками продуктів з відтермінуванням оплати, як і військові замовники», – написав Юрій Ніколов.

У суботу видання DT.ua випустило розслідування, в якому стверджується, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах.



22 січня в Міноборони опублікували заяву, в якій назвали маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами та повідомили про проведення перевірки.



У НАБУ повідомили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливі зловживання Міноборони при покупці продуктів для військових. Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень.



24 січня заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ.