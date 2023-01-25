ГПСУ показали, как вместе с Силами обороны разбили танк армии РФ около Бахмута

В районе Бахмута пограничники совместно с Силами обороны уничтожили танк армии РФ. Видео удара по технике российских войск показала Государственная пограничная служба Украины.



Отмечается, что на днях пограничники-аэроразведчики выследили боевую машину российских оккупационных войск, которая скрылась за лесополосой и обстреливала Бахмут. Координаты были переданы командованию Сил обороны и в последствии ВСУ артиллерией уничтожили танк оккупантов.

«Карма в действии: оккупанты обстреливали Бахмут и получили ответный снаряд», - рассказали пограничники.

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